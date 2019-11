Abbanoa, domani interventi nelle reti idriche di Bonorva e Osilo

Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi e anticipare l’apertura dell’erogazione qualora gli interventi dovessero essere completati prima di quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.













I tecnici di Abbanoa hanno in programma due interventi nelle reti idriche dei Comuni di Bonorva e Osilo. Si tratta di lavori di efficientamento e di collegamento di nuove condotte. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze.A Bonorva saranno effettuati i collegamenti della nuova delle nuove reti idriche realizzate in via Vittorio Emanuele II e in via Roma. Tra le 8 e le 17 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nel centro abitato.A Osilo i tecnici di Abbanoa procederanno all’installazione di nuove apparecchiature nella camera di manovra del serbatoio di Sant’Antonio. Anche in questo caso tra le 8 e le 17 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nel centro abitato.