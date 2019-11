Il giro di Sardegna della V^ edizione del "Dicembre letterario"

Tel.: 340 332 7050





Dal 29 novembre al 22 dicembre, torna l’appuntamento che chiude l’anno lavorativo del Club di Jane Austen Sardegna, che con le sue cinquecento iscritte è il circolo letterario femminile più grande d’Italia. Tantissimi gli eventi della quinta edizione, che coinvolge quest’anno, oltre alle sedi di Villacidro, Cagliari, Sassari, Nuoro e Sarroch, anche il comune di San Gavino Monreale.Un programma ricco di appuntamenti e ospiti che celebra la cultura in tutte le sue manifestazioni: sono previsti momenti musicali, presentazioni letterarie, tour guidati teatralizzati, laboratori per bambini e molto altro.– A inaugurare la quinta edizione sarà il preludio previsto per venerdì 29 novembre al Caffè letterario di Villacidro: alle 18,30 Gesuino Nemus presenta il suo ultimo romanzo, L’eresia del cannonau, in coppia con la cantautrice Claudia Aru.– Il giorno seguente, un doppio appuntamento: alle 10.30, presso la Farmacia Fanni di Villacidro, saranno protagonisti i bambini con il laboratorio didattico animato “La torta in cielo” che prende spunto dalla figura di Gianni Rodari – a cui è dedicata l’edizione 2019 del Dicembre Letterario –. Il laboratorio è curato dall’associazione INCORO ed è riservato ai piccoli dagli 8 ai 10 anni.Nel pomeriggio, alle 17.30, sarà Sarroch a ospitare il secondo incontro della giornata, “Un tè con Jane Austen”. L’esperta Flora Sicbaldi condurrà i partecipanti, attraverso la degustazione del tè, racconti e musica, in un salotto di fine Ottocento. Gli abiti regency richiesti per l’occasione contribuiranno a ricreare le suggestive atmosfere del passato.– Il 6 dicembre alle 18.30, sempre a Sarroch, nella Biblioteca comunale, Cristina Caboni presenta La casa degli specchi in compagnia di Giuditta Sireus.– Il 7 dicembre sono previsti due appuntamenti: alle 10.30, al Caffè letterario di Villacidro, Nicola Dessì presenta La preistoria della Sardegna. Dal Paleolitico all’Età del Rame. Nel pomeriggio, per la prima volta il CIVIS di San Gavino Monreale apre le porte alle attività del Club ospitando un confronto a tre sull’ultimo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti. Un evento “in assenza dell’autrice” organizzato con la collaborazione della Casa Editrice e/o. Dialogheranno fra loro e con il pubblico Vanessa Roggeri, Francesca Spanu e Giuditta Sireus.– Domenica 8 dicembre, alle 21.30, appuntamento al Salone Teatro “Santa Barbara” di Villacidro con Moses Concas: aprirà la serata un dialogo tra il musicista e il pubblico sulla bellezza della lettura, a cui seguirà il concerto.– La mattina del 14 dicembre sarà dedicata ancora ai bambini – dai 5 ai 7 anni – con il laboratorio “Il magico mondo della plastilina” curato da Monica Tronci. Appuntamento al Caffè letterario di Villacidro.In serata, alle 19, presso l’Accademia ICHNOS del comune campidanese sarà il momento di “La poesia in passerella”: gli abiti dell’atelier Le Sorelle Podda di Muravera incontrano la poesia di Paola Nieddu. Presenta Alessandra Ghiani.– Domenica 15 dicembre, alle 17.30, le vie di Cagliari ospiteranno il tour guidato teatralizzato Il canto di Natale, ispirato al celebre romanzo di Charles Dickens. Appuntamento ai Giardini Pubblici con la guida turistica Roberta Carboni.La settimana successiva, gli ultimi appuntamenti a Nuoro, Villacidro eSi comincia il 20 dicembre alle 18.30 presso Suite 160, nel comune barbaricino: Tiziana Mascia dialoga con i presenti sul libro Gramsci. Una nuova biografia, di Angelo D’Orsi.– Il 21 dicembre, sarà il Caffè letterario di Villacidro a ospitare un doppio appuntamento con Tiziana Mascia: la mattina alle 10.30, l’autrice curerà il laboratorio “La lettura: un’avventura senza tempo. Strategie e metodi a confronto per avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dei libri”, destinato a operatori culturali, docenti, genitori e appassionati. La sera, alle 18.30, con la partecipazione della giornalista Alessandra Ghiani, verrà proposto anche nel comune campidanese il confronto sul libro Gramsci. Una nuova biografia.I laboratori, i tour guidati e gli incontri a tema sono su prenotazione e hanno dei costi che variano dai 3 ai 20 euro.Il Dicembre Letterario 2019 è organizzato in collaborazione con i Comuni di Villacidro, Sarroch, San Gavino Monreale e con l’Associazione Sorrisi.PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONIIl Club di Jane Austen SardegnaEmail: clubjaneaustensardegna@gmail.com