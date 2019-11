Proseguono a Sassari i lavori di Open Fiber, Abbanoa e FastWeb

Proseguono i lavori di Open Fiber, Abbanoa e FastWeb in città. Salvo contrattempi e compatibilmente con le condizioni climatiche, in questi giorni Open Fiber sarà impegnata nei cantieri di ripristino del manto stradale e di scavo con la tecnica della trincea e mini trincea. Riguarderanno parte di alcune vie, come via Civitavecchia, via Marsiglia, via Torres, viale Umberto I, traversa Torres, via Alghero, viale Dante, via Torino, via Torre Tonda. Abbanoa sarà invece impegnata in via Lenci. FastWeb interverrà all'incrocio tra corso Pascoli e via Montello.