Sassari. Lavori straordinari nella scuola per l'infanzia San Giuseppe in via Enrico Costa

I lavori riguarderanno anche il ripristino dei servizi igienici, che in alcuni casi hanno scarichi ostruiti, pezzi sanitari inadeguati, pavimentazione sconnessa e si realizzerà un bagno per persone con disabilità, per consentire l’adeguata accessibilità. Infine saranno tinteggiati gli intonaci e sostituite le porte.













Oltre 30mila euro sono stati stanziati questa mattina dalla Giunta comunale per i lavori di manutenzione straordinaria nella scuola per l’infanzia San Giuseppe di via Enrico Costa. Gli interventi, che partiranno nelle prossime settimane, interesseranno il controsoffitto della palestra, ormai rovinato dalle ripetute infiltrazioni. Saranno rimossi i pannelli di legno e sarà sostituita la sottostruttura, dove necessario. Tutti gli ancoraggi saranno cambiati.Sarà realizzato anche un nuovo impianto elettrico, per alimentare proiettori led e l’impianto di riscaldamento, con sostituzione del quadro generale per renderlo adeguato e conforme alla normativa, con ripristino degli intonaci e tinteggiatura delle pareti. Il vecchio controsoffitto dei bagni e degli spogliatoi sarà completamente sostituito.