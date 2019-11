Porto Torres. Innalzamento delle acque del Rio Mannu, emmesse alcune ordinanze e disposizioni

A causa del maltempo e delle copiose piogge cadute nelle ultime ventiquattro ore, le acque del fiume Rio Mannu hanno avuto un innalzamento sopra il livello di guardia. Dagli esiti del monitoraggio effettuato dal Comando di Polizia Locale risulta una situazione di pericolo determinata dall’esondazione in atto, in particolare nella via Fontana Vecchia presso l’Ecocentro, nelle vicinanze del ponticello ubicato tra le località “Maccia Appaltadda” e “Grotte di Ferrainaggiu”, con conseguente invasione delle acque sulla strada vicinale che costeggia il fiume e sul predetto ponticello. Per questi motivi è stata emanata un’ordinanza sindacale con cui si dispone il divieto di transito veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia, limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione con la ferrovia e l'incrocio con la strada vicinale di Ponti Pizzinnu. Il divieto è stato disposto anche nel tratto compreso tra la via Monte Angellu e la via Ponte Romano e per effetto di tale limitazione è interdetto il tratto di via Ponte Romano compreso tra via Vespucci e via Fontana Vecchia. Inoltre, è stato disposta una chiusura temporanea precauzionale del ponte Vespucci: un sopralluogo dei tecnici e delle forze dell'ordine è previsto nelle prossime ore per valutare la revoca o meno del divieto di transito sul ponte.