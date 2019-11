“Grandi giardiniere d’Italia”: domani a Sassari la presentazione del libro

Arriva a Sassari il fenomeno editoriale della Nicla Edizioni nato nella community dell’Horticultural System italiano, l’affascinante mondo che ruota intorno ai giardini storici, al gardening e ai coloratissimi flower show. Incontri e scambi d’idee per promuovere la cultura del verde.Giovedi 28 novembre alle ore 17.00 il Garden Club di Sassari presenterà il libro di Nicoletta Campanella le “Grandi giardiniere d’Italia” (Nicla Edizioni) dedicato ad alcune tra le più grandi personalità femminili del giardinismo italiano. L’appuntamento è presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale in Piazza Efisio e Pasquale Tola, 1.Giornalista e scrittrice, Nicoletta Campanella è testimonial di un inedito fenomeno editoriale da lei stessa creato con la Nicla Edizioni ( www.nicla-arte.org ) casa editrice nata intorno alla community dell’Horticultural System italiano. L’affascinante mondo dei giardini storici, del gardening e della girandola dei coloratissimi flowers show che ogni anno si snodano negli spazi verdi più belli d’Italia e dove puntualmente Nicoletta Campanella incontra il pubblico per promuovere la cultura del verde e l’arte del giardinaggio.All’incontro, insieme all’autrice Nicoletta Campanella, parteciperanno Cristiana Cugia, Direttrice della Biblioteca Comunale e la Presidente del Garden Club Sassari Aurelia Casastiglia Prunas, per un pomeriggio dedicato alla scoperta del patrimonio botanico italiano.L’evento ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Sassari ed è a ingresso libero.“Grandi giardiniere d’Italia” è un viaggio alla scoperta di alcune tra le protagoniste del giardinismo italiano e dei loro giardini e al tempo stesso rappresenta una valida guida, nell'ottica di un turismo di qualità, per apprezzare e riscoprire il patrimonio botanico italiano, attraverso le personalità femminili più emblematiche del mondo del gardening. La Nicla infatti ha ricevuto il Patrocinio di APGI, l’Associazione Parchi e Giardini d’Italia e per il pubblico “Grandi Giardiniere” diventa una "mappa" da cui trarre ispirazione per ideare itinerari alla riscoperta dei giardini più affascinanti del nostro paese.NICOLETTA CAMPANELLAScrittrice, giornalista e appassionata di letteratura, arte e moda del Novecento. Nicoletta Campanella oggi riversa tutta la sua esperienza e la sua passione nella casa editrice d’arte Nicla da lei fondata nel 2008 e sempre più specializzata sulle tematiche del verde, del paesaggio e del giardino.NICLA EDIZIONINicla Edizioni è una Casa editrice d’arte che ha eletto a sua filosofia “il recupero della memoria” ed è specializzata nel settore delle rose e del florovivaismo, con la finalità di portare a conoscenza di un pubblico sempre più vasto il tema della rosa da un punto di vista culturale oltre che botanico e giardinicolo, facendone apprezzare quanto di più bello e importante esso racchiude.Tutte le info su nicla-arte.org