Sassari, "Vela latina in centro": al via “L'arte scende in strada – dipingiamo la città”

Tutto avviene grazie alla preziosa collaborazione di Comune di Sassari, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio, Banco di Sardegna, Reale Mutua, Polizia Municipale, Dinamo Sassari, Forze dell'Ordine, MoSa, Assonautica, Mut Museo della Tonnara di Stintino, EcoMuseo del mare, Centro studi sulla civiltà del mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell'Asinara, EcoMuseo del Mare e dell’Acqua di Sassari, Cityplex Moderno, Mostra di Foto Naturalistiche del Fiume Liscia (fotografo Lorenzo Rivella), Reale Mutua agenzia di Sassari, Salude Trigu, Mostra dei Calendari della Vela Latina (fotografo Antonio Mannu) e tanti, tanti altri ancora.

Il progetto “Vela Latina in Centro”, iniziativa che coinvolge la città intera e il territorio, veleggia sicuro verso la sua piena realizzazione puntando al pieno e positivo coinvolgimento di soggetti e persone che hanno a cuore il vivere la città di Sassari. Una città riqualificata, i cui spazi abbiano appeal e attrattiva utili a richiamare in centro la gente, si tratti di cittadini residenti o di passaggio, di viaggiatori o turisti, di persone che possano sentirsi a casa e comunque sempre a loro agio a passeggiare per una delle storiche vie sassaresi. Ieri al via “L'arte scende in strada – dipingiamo la città”: pitture artistiche sull'asfalto da realizzare negli appositi cerchi bianchi stile “occhio di bue” e formato tela appositamente realizzati sul manto stradale.Il concorso artistico di idee “Tradizioni marinaresche.. e non solo nei luoghi del nord dell’Isola”, occasione di libera espressione, crescita e visibilità data con grande piacere e fiducia agli studenti del biennio e del triennio dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” si appresta a sfociare in un fiume di forme e di colori sull'asfalto. Gli studenti dipingeranno le opere presentate al concorso e scelte, nel corso di una mattinata di lavori nella sede del quotidiano La Nuova Sardegna, dall'apposita giuria. Confidando nella calma di Giove pluvio, dalla giornata odierna i giovani artisti potranno iniziare a dipingere. Lunedì intanto, meteo permettendo, approderanno in città le attesissime barche a vela latina da Castelsardo, Porto Torres, Stintino, Alghero e Bosa: ad attenderle una gru pronta a vararle nel mare di via Cavour, in pieno centro ottocentesco.Intanto a partire dallo scorso 25 novembre e sino alle ore 24 del 26 dicembre è online sui social dell'Associazione un contest fotografico: basta sfogliare l'album con tutti i bozzetti realizzati dagli studenti partecipanti e mettere un “mi piace” sull’immagine di pertinenza; chi riceverà più voti sarà omaggiato con materiale didattico in un apposito momento fissato per il 28 dicembre. La consegna dei riconoscimenti del concorso di idee è invece prevista per le 18,30 dell'8 dicembre, giorno di inaugurazione (con brindisi) dell'installazione “Vela Latina In Centro”. Complimenti e in bocca al lupo a Davide Manca, Carlotta Tola, Alessandra Catta, Luisa Pistidda, Gabriel Orotelli, Ilaria Pisu, Taras Halaburda e Alessia Atzori.