Spettacolare incidente a Sassari sulla strada per Gioscari

Spettacolare incidente questa mattina a Sassari. Proprio all'inizio della strada vicinale che porta alla valle di Gioscari,per ragioni ancora da accertare, una vettura si è ribaltata ostruendo completamente la strada. Da un primo esame sembrerebbe che la stessa abbia urtato una colonnina sul lato anteriore destro per poi andare ad impennarsi e finire così come illustra la foto inviataci da un gentile lettore che ringraziamo. Non risultano ci siano conseguenze serie per il conducente.