Sassari, proseguono i lavori di Open Fiber

L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo). Il piano prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese). In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.









Proseguono i lavori di Open Fiber che, salvo contrattempi e compatibilmente con le condizioni climatiche, in questi giorni sarà impegnata nei cantieri di ripristino del manto stradale e di scavo con la tecnica della trincea e mini trincea. I ripristini riguarderanno, dal 2 dicembre, via Rockefeller, via Budapest, via Copenaghen, via Oslo, via delle Croci e via De Nicola e dal 3 dicembre anche via Masia, corso Margherita di Savoia, viale Dante, via Asproni, via Torre Tonda, via Carlo Alberto, via Paoli, via Quarto, via Salvemini, via Dei Mille, via Muroni, via Manno, via Costa. Dal 9 dicembre i lavori di scavo con la tecnica della trincea e mini trincea interesseranno viale Sicilia, via Quasimodo, via Veronese, via Tintoretto, via Buonarroti. I lavori sono eseguiti a traffico aperto.