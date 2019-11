Servoscale per anziani e disabili: cosa sono e come funzionano

Per io chi ha problemi di motricità, come gli, le scale sono una vera barriera architettonica che impedisce loro di raggiungere alcuni spazi disposti ai pieni superiori della propria abitazione o dei luoghi pubblici, ecco perché i servoscale sono una soluzione intelligente per rendere l’ambiente funzionale e fruibile davvero da tutti.I servoscale sono dei sistemi cheuna rampa di scale a chi ha problemi di motricità o è costretto su una carrozzina, questi, di solito, s’installano in luoghi in cui non è possibile realizzare i lavori per un ascensore: o perché non c’è lo spazio o la barriera da superare è piccola, ad esempio dei gradini d’ingresso.Tali sistemi sono costituiti da unaagganciata a unche segue perfettamente la forma della scalinata, i servoscale si possono montare sia su pareti lisce che su quelle curve e per superare gradinate in muratura o scale a chioccola.Se sei interessato a istallare a casa tua un ausilio per salire ai piani superiori, navigando in rete troverai tantissimi prodotti distribuiti da differenti aziende, come i servoscale per disabili fabocdue.com , non ti resta che scegliere quello più adatto alle tue esigenze.I servoscale sono ideali per chi vuole la suao non ha la possibilità di richiedere assistenza ogni volta che vuole andare ai piani superiori, infatti sulla piattaforma si può salire da soli con la propria sedia a rotelle, sfruttando una piccolaa forma di cuneo; all’occorrenza, però, il macchinario può accogliere anche unache accompagna l’anziano o il portatore di handicap.Una volta saliti e inseriti gli appositi freni sulla carrozzina, premendo l’apposito bottone, il sistemaabbassando le barre e ritirando le piccole pedane per la salita, solo dopo queste operazioni preliminari comincerà il movimento. Una volta raggiunta la sommità della scalinata si attiverà un meccanismo inverso permettendo al fruitore di scendere. Il sistema è del tutto sicuro in quanto può essere regolato dalla persona che lo sta usando, in alternativa si può optare per il programma automatico che, in sequenza, alterna le fasi di carico e scarico.Ogni servoscala è dotato di:• unda premere in caso di emergenza o malfunzionamento;• unache ne consente l’utilizzo anche in presenza di un blackout elettrico.I servoscale hanno molti vantaggi e possono davvero rendere la vita migliori sia per anziani con problemi di deambulazione che per disabili, permettendo loro di raggiungere dei luoghi pubblici o privati disposti in cima a una scala. Per questo motivo le aziende che li producono spesso forniscono dei finanziamenti agevolati per dilazionare la spesa in un lungo periodo di tempo; inoltre lo stato permette un’e unache arriva fino al 50%.Ulteriori vantaggi di avere un servoscala sono:coperti che possono essere lineari o curvi e arrivare fino a 60 m;, questi sistemi riescono a spostare da 250 a 300 kg, a seconda del modello scelto;• utilizzo sia all’che all’grazie a materiali resistenti che non vanno incontro a deterioramento anche in presenza di agenti atmosferici;• grande possibilità d’impiego, scegliendo tra uso, la pedana può essere ripiegata in modo tale da non occupare spazio e non creare uno sgradevole impatto visivo;che non prevede opere di muratura.