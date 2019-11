Aggredisce una donna a Sassari, la insegue e finisce nelle "braccia" della Polizia Locale

Intervento della Polizia locale di Sassari nel pomeriggio di ieri. E' stato arrestato un uomo, noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia giudiziaria, perché ha aggredito la donna con cui si trovava. Una violenta lite verbale sfociata tra i due in piazza del Comune si è presto trasformata in una aggressione ai danni della donna; quest'ultima si è rifugiata all'interno di Palazzo Ducale ma l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, le si è scagliato contro. Alcune persone che hanno assistito ai fatti hanno cercato di proteggere la donna, ma l'aggressore si è scagliato anche contro loro; gli agenti, immediatamente intervenuti, hanno bloccato l'aggressore, che è stato arrestato. Un agente nelle fasi concitate dell'intervento ha subito lievi contusioni.