Meigòs lancia l'allarme: in Sardegna, fra cinque anni 1154 specialisti in meno

Alla luce dei dati forniti dalle Università della Sardegna rinnoviamo con forza la richiesta di approvazione di norme urgenti che garantiscano la formazione di medici specialisti, permettendo l’attivazione di nuovi posti nelle Scuole di Specialità con un occhio di riguardo alle carenze del Sistema Sanitario dell’Isola. Il finanziamento e l’approvazione urgente della PL 41, permetterebbero all’Assessorato e alle Università della Sardegna l’attivazione di nuovi accordi per le scuole carenti in vista dei prossimi accreditamenti da parte del MIUR, al lavoro dal prossimo febbraio. Il finanziamento e l’approvazione della Proposta di Legge n.41, dimostrano in questo caso di essere l’unica garanzia per la formazione e la permanenza futura nella Regione Sardegna dei medici in attesa di Specializzazione.