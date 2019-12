Pubblicate sul sito del comune di Sassari le graduatorie provvisorie Lavoras

Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate le graduatorie provvisorie di varie figure professionali da avviare nei cantieri Lavoras. Entro 10 giorni, gli interessati potranno presentare eventuali istanze di revisione, segnalare eventuali errori o osservazioni all'Aspal Centro per l'Impiego di Sassari, in via Bottego, 1 e per conoscenza all'Aspal – Servizio Coordinamento Servizi territoriali e Governance, in via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari.