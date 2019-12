Sassari. In ritardo i lavori Enas sugli impianti di potabilizzazione serviti dal Coghinas

Sono in grave ritardo i lavori che l’Enas, Ente acque della Sardegna, aveva programmato per ieri lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. L’intervento di riparazione sarebbe dovuto essere completato a mezzanotte, ma tutt’ora non si hanno informazioni sui tempi di conclusione. Abbanoa ha sollecitato l’Enas e informato la Prefettura e i Comuni: la ripresa della produzione di acqua potabile negli impianti per i centri interessati subirà notevoli ritardi. Tutte le squadre di Abbanoa, sia i tecnici nei potabilizzatori sia gli operatori di rete, sono mobilitati per effettuare tutte le attività necessarie a far fronte allo slittamento dei tempi con l’obiettivo di ridurre i disservizi quanto possibile. Per la città di Sassari è stata aumentata la produzione di acqua potabile dal Bidighinzu mentre su Alghero è stata attivato il collegamento con il Cuga.

In base ai tempi di conclusione dei lavori da parte dell’Enas sulla propria condotta dell’acquedotto Coghinas II, sono previste ulteriori restrizioni nei Comuni di Sassari, Porto Torres e Castelsardo.

Tre autobotti in via Lago di Baratz, via Leoncavallo e Porta Sant’Antonio





Un’atuobotte a Lu Bagnu









SASSARIInterruzione per tutta la giornata di oggi nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Per far fronte ai disservizi, Abbanoa ha attivato un servizio di autobotte nelle vie Lago di Baratz – Latte Dolce (dalle 14 alle 17), via Leoncavallo – Santa Maria di Pisa (già operativo fino alle 13.30) e Porta Sant’Antonio – Area ex Hotel (già operativo fino alle 17). Alle 14 resterà a secco anche il ramo dell’acquedotto verso le frazioni di Bancali, Caniga, Zir, Li Punti, Sant’Orsola e OttavaInterruzione dell’erogazione fino alle 18 di oggi fino alle 5 di domani mattina nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 340, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, Monte Rosello Alto.Interruzione dell’erogazione fino alle 18 di oggi fino alle 5 di domani mattina nelle zone alimentate dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e GioscariLe squadre di Abbanoa sono tutte operative per ripristinare l’erogazione non appena l’Enas concluderà i suoi lavori e ripristinerà la fornitura di acqua grezza.PORTO TORRESPorto Torres centro: l’erogazione sarà garantita in parte dai pozzi di Li Pidriazzi.Porto Torres-Serra Li Pozzi: chiusura dell’erogazione fino al ripristino del servizio dell’EnasSTINTINOStintino centro: chiusura dell’erogazione dalle 13 di oggi alle 5 di domani mattina.Stintino-Pozzo di San Nicola e agro: chiusura dell’erogazione fino al ripristino del servizio dell’EnasCASTELSARDO.chiusura dell’erogazione fino al ripristino del servizio dell’EnasVerranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.SERVIZI AUTOBOTTEPer far fronte alle emergenze idriche nei centri sensibili e all’utenza, fino al ripristino dell’erogazione in rete, resterà operativo il servizio di autobotte e posizionate delle rastrelliere fisse, cosi’ come riportato:SASSARITre autobotti per il riempimento dei serbatoi degli Ospedali delle utenze sensibili;Un punto fisso di erogazione in Via Bachelet;PORTO TORRESUn’autobotte Via delle Vigne-ingresso Campo SportivoCASTELSARDOUn’autobotte P.zza Centrale