Sassari emergenza idrica: le previsioni per il ripristino dell'erogazione dell'acqua

Le previsioni per il ripristino dell'erogazione dell'acqua fornite da ABBANOA:





· Ripristino dell’erogazione a verso mezzogiorno di domani, giovedì 5 dicembre 2019, nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Alle 15 sarà riattivato anche il ramo dell’acquedotto verso le frazioni di Bancali, Caniga, Zir, Li Punti, Sant’Orsola e Ottava· Interruzione dell’erogazione dalle 18 di oggi fino alle 5 di domani mattina nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 340, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, Monte Rosello Alto.· Interruzione dell’erogazione dalle 18 di oggi fino alle 5 di domani mattina nelle zone alimentate dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e GioscariLe squadre di Abbanoa sono tutte operative per ripristinare l’erogazione non appena l’Enas concluderà i suoi lavori e ripristinerà la fornitura di acqua grezza.PORTO TORRESRipristino dell’erogazione a partire da mezzogiorno di domani.STINTINOStintino centro: ripristino dell’erogazione alle 8 di domani mattina.Stintino-Pozzo di San Nicola e agro: chiusura dell’erogazione fino al ripristino del servizio dell’EnasCASTELSARDO.Ripristino dell’erogazione a mezzogiorno di domani.Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.SERVIZI AUTOBOTTEPer far fronte alle emergenze idriche nei centri sensibili e all’utenza, fino al ripristino dell’erogazione in rete, resterà operativo il servizio di autobotte e posizionate delle rastrelliere fisse, cosi’ come riportato:SASSARITre autobotti per il riempimento dei serbatoi degli Ospedali delle utenze sensibili;Un punto fisso di erogazione in Via Bachelet;Tre autobotti in via Lago di Baratz, via Leoncavallo e Porta Sant’AntonioPORTO TORRESUn’autobotte Via delle Vigne-ingresso Campo SportivoCASTELSARDOUn’autobotte P.zza CentraleUn’autobotte a Lu BagnuTutte le articolazioni degli orari di erogazione sopra riportati potrebbero subire variazioni per cause impreviste e imprevedibili ed al momento non valutabili, con anche possibili disservizi nelle zone a quota maggiore.