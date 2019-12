Paolo Ferrero presenta a Sassari il suo libro, "1969: Quando gli operai hanno rovesciato il mondo"

Proseguiamo questo percorso Venerdì 6 Dicembre, con Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea, che presenterà il suo ultimo libro "1969: Quando gli operai hanno rovesciato il mondo".







Seguirà dibattito sull'argomento.





IL 6 dicembre 2019 alle ore 19:00 alla Domo de Totus a Sassari, in Via Cetti, 2 si terrà la presentazione del Libro di Paolo Ferrero "1969: Quando gli operai hanno rovesciato il mondo"Di chiarano gli organizzatori:"Quando abbiamo aperto La Casa di Tutti - Sa Domo de Totus, lo abbiamo fatto con l'intenzione di creare uno spazio in cui si potessero combinare armonicamente aggregazione culturale, attività di solidarietà e di proposta politica.Abbiamo iniziato un percorso fatto di mostre fotografiche, presentazioni di libri e tanto altro.