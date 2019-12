Sassari. Il difensore '99 Alessio Rizzi alla Torres

La Torres ha comunicato l'arrivo in rossoblù del difensore esterno Alessio Rizzi, seguito da tempo dal tecnico Mariotti che aveva fatto richiesta di un altro' 99 da inserire tra gli under.

Il giovane difensore, nato a Marino, cresciuto nelle giovanili della Roma, dove è arrivato fino alla formazione Primavera, ha già maturato molta esperienza in due anni di Serie D con 29 presenze a stagione (e due gol) nel SFF Atletico.

Punto fermo della retroguardia dei laziali, è stato riconfermato e ha iniziato la stagione nell'Atletico Fiuggi ma senza collezionare presenze a causa della lussazione alla spalla che l'ha tenuto fermo per un mese.

Perfettamente recuperato, il ragazzo ha deciso di sposare il progetto Torres in questa seconda parte di stagione e sarà da subito a disposizione del tecnico.



Su RADIO TORRES INTERVISTA RIZZI