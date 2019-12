Sassari. Il difensore Alberto Cossentino rientra alla Torres dopo l’operazione

Grande soddisfazione alla Torres per il rientro nel gruppo del difensore palermitano Alberto Cossentino, costretto a lasciare il ritiro rossoblù in estate per un problema a un’anca.

Dopo l’operazione e tre mesi di riabilitazione fisioterapica, il giocatore, che è sempre rimasto tesserato con la Torres, è tornato oggi a Sassari per unirsi alla squadra e proseguire nel cammino interrotto.

Cossentino ha svolto tutti gli esami ed effettuato i test necessari, sotto la guida dell’equipe medica che l’ha seguito in questi mesi ed è stata sempre in contatto con lo studio Fisioterapico Beta di Sassari.

Risolte le problematiche legate al post operazione, con l’ok all’inizio dell’attività sul campo programmato dal primo dicembre, occorreranno almeno tre settimane di lavoro per la completa ripresa atletica.

Il giocatore ha iniziato già da oggi il differenziato con il preparatore prof. Mascaro.



Nato a Palermo il 10 settembre 1988, 187 cm, l’esperto difensore ha collezionato nella sua lunga carriera quasi 200 presenze tra serie C e D. Per lui 27 presenze in rossoblù nella stagione di Lega Pro 2015/2016.

Cossentino ha una lunga esperienza nei campi di serie C dove ha militato, oltre che con la Torres, anche nel Novara, Gela, Andria, Reggiana, Aversa Normanna. Vanta una presenza in serie A con i rosanero del Palermo (stagione 2007/08) e una in serie B col Novara (2010/11).