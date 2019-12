Sardegna. Aperte le iscrizioni per la V edizione del Sardinia Food Awards

I Sardinia Food Awards crescono, ecco quindi la partnership con un’importante realtà del mondo della grande distribuzione sarda, che da tempo ha nel suo DNA l’obbiettivo di dare forza ai prodotti regionali all’interno dei suoi numerosi supermercati dislocati nell’Isola. CRAI è una delle insegne più note e conosciute dai consumatori italiani con una forte "impronta" di italianità che trova espressione anche nel marchio e nell'ambientazione dei negozi, calda e mediterranea. I vincitori della prossima edizione e le menzioni speciali, avranno quindi l’opportunità di farsi conoscere dai Buyer della CRAI.Fin dalla sua prima edizione i Sardinia Food Awards hanno dimostrato di essere un evento nuovo, avvincente, democratico. Per questo ogni anno le aziende aumentano e riconfermano la loro partecipazione nelle categorie Vino, Olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, birra artigianale, bottarga, dolci e nell’ultima edizioni sono state 198 le aziende iscritte.Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare e che mai prima d’ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme alla quale ha creduto in primis la Regione Sardegna che riconferma il suo patrocinio insieme all’ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, LAORE E COLDIRETTI sempre più interessata ad appoggiare questo fantastico progetto di promozione dell’agroalimentare isolano istituendo importanti premi speciali.Il premio Sardinia Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero.“Sono entusiasta di questi fantastici produttori di eccellenza con i quali sono entrato in contatto, eccellenze pure, gestite da persone fantastiche, dichiara Donato Ala ideatore dell’evento, voglio ringraziare di cuore fin da subito tutti i presidenti di giuria e i giurati e i nostri sponsor.L’associazione Italy Food Awards ha in previsione un prossimo evento a Londra e in altre città europee e New York, dove potrà far incontrare i produttori sardi iscritti al concorso con i maggiori Buyer e ristoratori del regno unito, perché partecipare ai Sardinia Food Awards è questo e tanto altro.Da subito potranno iscriversi tutti i produttori delle categorie indicate sul sito www.sardiniafoodawards.comHanno collaborato con noi: ACQUA SAN MARTINO, SARDINIA CORSICA FERRIES, MARVIS, KALODERMA, TIM, SAMSUNG, LEXUS ITALIA, MEDIOLANUM, REGIONE SARDEGNA, COLDIRETTI ACCADEMIA GEORFOFILI, COLDIRETTI, LAORE, MONTE DEI PASCHI DI SIENA,EVENT PARTNER UFFICIALE: GOLF CLUB IS MOLASPer tutte le informazioni relative all’iniziativa e vedere quanto è stato fatto nella precedente edizione vi invitiamo a visitare il sito www.sardiniafoodawards.com