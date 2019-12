Sassari, sventato furto all’Istituto Professionale Grazia Deledda

È stata immediatamente inviata sul posto la pattuglia Mondialpol competente per territorio, oltre ad aver allertato le Forze dell’Ordine e altri Agenti Mondialpol in servizio nelle zone limitrofe per ulteriore supporto. Giunti sul posto, grazie all’intervento congiunto, l’uomo è stato subito rintracciato ed arrestato, la refurtiva è stata recuperata.















Questa notte grazie al sistema di allarme e videosorveglianza collegato alla Centrale Operativa Vedetta 2 Mondialpol, è stato sventato un tentato furto ai danni dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato Grazia Deledda di Sassari.Poco dopo le ore 2 del mattino è infatti pervenuta una segnalazione di allarme dai sensori volumetrici interni alla scuola. Gli operatori di centrale si sono prontamente collegati alle telecamere posizionate in loco, e hanno constatato che all’interno dei locali vi era una persona incappucciata intenta a manomettere i distributori automatici di bevande e snack.