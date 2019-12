Cantina Santa Maria La Palma e Quom3 vincono il premio OpenartAward2019 per la campagna Akentaauguri

Per diffondere il messaggio l’azienda sarda ha stretto una partnership con dei comici di livello nazionale: Bianchi e Pulci, duo comico da Alessandro Bianchi e Michelangelo Pulci, conosciuti per le loro apparizioni a Quelli che il Calcio e Colorado Cafè; i Panpers, duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, presenze fisse di Colorado e star di YouTube, che hanno coinvolto nel progetto anche Nicola Virdis, attore comico sassarese, famoso per il personaggio del Nerd; Pino e gli Anticorpi, duo comico sardo attualmente composto dai fratelli sassaresi Michele e Stefano Manca, conosciuti a livello nazionale per la partecipazione a Colorado e Sanremo. Sono stati realizzati video divertenti che hanno accompagnato le feste, raccolti sul sito auguri.spumanteakenta.it, da cui tutte le persone potevano inviare dei messaggi di auguri originali e personalizzati. La campagna di comunicazione, ideata dall’agenzia Quom3, con sede a Sassari, è stata realizzata con il coinvolgimento di un team di professionisti sardi, provenienti da Sassari e Alghero: direzione creativa Alberto Deiana e Paola Governatori, art director e copywriter Alberto Deiana, regia video Alberto Salvucci, fotografia e postproduzione Francesco Manconi, realizzazione web Web Project, social media management Claudio Simbula.Il mondo del vino è anche un mondo di comunicazione e una delle migliori campagne promozionali italiane parla sardo: una bella soddisfazione per l’azienda e dell’intero mondo del vino regionale.













Una campagna di comunicazione attuale, simpatica e dinamica, fatta di video divertenti e coinvolgenti, con un grande lavoro di sceneggiatura e realizzazione: sono queste le motivazioni che hanno permesso alla campagna Akènta Auguri, realizzata dall’agenzia di comunicazione Quom3 per la Cantina Santa Maria La Palma, di ricevere il Premio Speciale assegnato nel concorso nazionale OpenartAward 2019. L’OpenartAward è un concorso nazionale riservato alle aziende nazionali ed europee che si sono contraddistinte nel settore della comunicazione e del marketing. Si tratta dell’unico premio del settore ad avere una valenza “istituzionale”: negli anni ha ottenuto i patrocini di Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, UNA (Aziende della comunicazione unite) ed è stato insignito dalla medaglia del Presidente della Repubblica. La campagna di comunicazione Akènta Auguri è stata realizzata nel periodo di Natale 2018 per promuovere in maniera innovativa il vino spumante Akènta, partendo da un’originale finalità: dire basta ai messaggini brutti e impersonali inviati durante le festività.La Cantina Santa Maria La Palma ha deciso con grande coraggio di sposare questa causa, dando vita a una campagna innovativa, coinvolgente e fuori dagli schemi tradizionali: una scelta audace che è stata premiata dai risultati.