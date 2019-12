Dinamo Sassari - Brindisi: "la compattezza la chiave della vittoria"

Gianmarco Pozzecco ha commentato così in sala stampa la vittoria di questa sera: “Quando ho visto le partite di Brindisi mi sono entusiasmato ma allo stesso tempo preoccupato perché ho visto una squadra che gioca una pallacanestro di altissimo livello con grandissima energia e ottimi giocatori, uno su tutti Banks che ha qualità e fiducia. Continuo a ripetere quello che avevo detto anche nei giorni scorsi: Brindisi gioca una grande pallacanestro e l’ha fatto anche stasera nonostante le assenze che è giusto ricordare. Oggi i miei ragazzi mi hanno dato una grande lezione, ho capito che martedì scorso ero troppo nervoso nella partita con Manresa. Vincere qui era importante e questa sera loro con grande dedizione, spirito di sacrificio e soprattutto compattezza e gioco di squadra sono riusciti a darci la soddisfazione di vivere un secondo posto in solitaria, secondo posto che avrebbe pienamente meritato anche Brindisi. Quella di oggi è stata una bella partita, dobbiamo essere tutti contenti di quello che si è visto in campo, i ragazzi sono stati coesi e di fronte all’errore di un compagno di squadra c’è stata grande comprensione senza far calare l'intensità evitando un calo in difesa. Anche se abbiamo avuto tanti protagonisti Spissu è stato mostruoso per la bomba che ha messo, anche Stefano prima, ma la fotografia della nostra squadra e della nostra partita è Curtis Jerrells che è partito in sordina, sbagliando alcune conclusioni che stavano entrando, e alla fine ha gestito più che attaccato, cosa che generalmente fa meno. Sono molto contento di Jamel che ha fatto una partita di grande spirito di sacrificio: la compattezza è stata la chiave della vittoria unita alla nostra continuità durante tutta la partita che ha impedito a Brindisi di correre e scaldare il pubblico, che può diventare il sesto uomo in campo. Abbiamo contenuto la loro energia giocando con costanza”.