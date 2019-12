Sassari. A Baratz lo yoga è per tutti!

Nuovo appuntamento con il Ceas Lago Baratz sabato 14 dicembre, dalle 15,30 alle 17:30, quando, nel salone del Centro di educazione ambientale, in via dei Fenicotteri 25, sarà possibile trascorrere insieme un pomeriggio alla scoperta e riscoperta dello yoga. E, se il clima lo consentirà, una parte dell'attività potrà svolgersi sulle sponde del lago.



Questa disciplina adatta a tutti, grandi e piccini, desidera avvicinare alla conoscenza di sé attraverso il movimento, la concentrazione, il rilassamento. Sarà per i bambini e per le loro famiglie anche un momento di gioco, di racconto e di musica che renderà il trascorrere delle ore piacevole e spensierato.



L'iniziativa è organizzata dal Comune di Sassari, in collaborazione con Alea Ricerca&Ambiente, che gestisce il Ceas Lago Baratz, e con la società Yoga&Natura.



L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro venerdì 13 chiamando i numeri 079533097 (ufficio Ceas ore 9-13); 3476791906 (Paola) o via mail all'indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it