Open Day al "Figari" di Sassari. In mostra l’offerta formativa del Liceo

Si ricorda che nelle immediate vicinanze della scuola sono presenti parcheggi gratuiti e operativi due ampi parcheggi coperti a pagamento.













La più antica scuola artistica della Sardegna apre le porte per accogliere tutti quelli che vorranno conoscere meglio le interessanti offerte formative del Liceo Artistico Filippo Figari per il prossimo anno scolastico.Dalla sua fondazione nel 1935 come Regio Istituto d’Arte per la Sardegna la scuola ha avuto nelle sue aule, in qualità di docenti o di allievi, artisti come Filippo Figari, Stanis Dessy, Eugenio Tavolara, Mauro Manca, Salvatore Fara, Gavino Tilocca, Costantino Spada, Libero Meledina, Giuseppe Magnani emolti altri ancora tra pittori, disegnatori, illustratori e fumettisti sardi.La scuola ha attraversato gli anni la storia della città e dell’isola e ha assorbito le correnti artistiche sapendosi rinnovare, adattandosi ai tempi e cercando sempre di essere un punto di partenza per la progettazione e lasperimentazione, non abbandonando del tutto la tradizione per avvicinarsi ai nuovi linguaggi innovativi e tecnologici, per riuscire a veicolare la formazione acquisita nella scuola a sbocchi occupazionali concreti e sempre diversi.L’Open Day inizierà il 13 dicembre alle ore 17 con l’apertura della Mostra didattica nello spazio espositivo “Mauro Manca” nella sede centrale, dove verranno presentati i lavori rappresentativi delle varie direzioni artistiche offerte dalla scuola; tutti gli indirizzi del liceo Figari avranno la possibilità di mostrare le loro particolarità con la visita ai laboratori dei due giorni seguenti.Le proposte dei singoli indirizzi:Arti Figurative/Pittura: Sviluppo di progetti ideativi finalizzati al Centro Intermodale di Sassari Arti Figurative/Scultura: Esperienze scultoree con la riproduzione di gessi storici dalla gipsoteca della scuola Audiovisivo/Multimedia: Stampe fotografiche in alta definizione, storyboard, animazione delle immagini fisse, video Architettura e Ambiente: Progetti architettonici, plastici delle strutture Design dell’Arredamento e del Legno: Progetti di arredo di ambiente, Modellini Design dei Metalli e del Corallo: Prototipi di oggetti e gioielli in vari materiali Design della Ceramica: Manufatti ceramici prodotti a uno o più fuochi, ispirati alla tradizione e non Design della Moda e del Tessuto: Presentazione del progetto: trattamento del tartan scozzese e rielaborazione dei prototipi per una eventuale sfilata di moda; Sperimentazioni grafiche con colori e tessuti, simulazioni anche senza l’uso del computer con fotografie di moda; Working progress di una collezione che verrà presentata a fine anno scolastico Grafica: Progetti finalizzati alla realizzazione di brochure, depliant, manifesti; Progettazione di Tshirt, Shopbag, grafica e packaging, preparazione dell’etichettatura di involucri come lattine, bottiglie, cartonicini tetra pak o confezioni di prodotti commerciali in vari formati.Anche quest’anno dunque, il Liceo Artistico Figari si propone con una due giorni di “porte aperte” da sabato 14 a domenica 15 dove tutti i laboratori della scuola saranno visitabili da tutta la cittadinanza.Sarà presente una corale rappresentanza di tutti gli indirizzi attivi, dei progetti esecutivi e delle nuove proposte in elaborazione da parte di tutti i laboratori in una ambientazione suggestiva nella sede storica della Scuola, in Piazza d’Armi n.16 (angolo via Calvia).Apertura mostra spazio espositivo “Mauro Manca” 13 dicembre (h 17:00/19:00) apertura che continuerà con orari mattutini (lun-sab h 10:00/13:00) sino al 31 dicembre.Open Day 14 dicembre (h 15:30/18:30) - 15 dicembre (h 10:00/13:00)