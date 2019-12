Sassari.Vota l'album di "Natale in vetrina" sulla pagina Fb del comune

Altre brevi dal comune di Sassari







Graduatorie provvisorie Servizio Civile. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate le graduatorie provvisorie per partecipare ai tre progetti di Servizio Civile avviati dal Comune di Sassari.









Pubblicazione album Natale in Vetrina. Sulla pagina facebook del Comune di Sassari www.facebook.com/ComunediSassari è pubblicato l'album con le foto degli allestimenti che hanno partecipato al concorso Natale in Vetrina. Tutti possono scegliere la preferita, cliccando un “like” sotto l’immagine prescelta, contribuendo così a selezionare la vetrina più bella. Sono ammessi sia il simbolo del cuore sia il più classico pollice all'insù. Per votare c'è tempo fino a martedì 17 dicembre. Successivamente il totale dei voti sarà conteggiato con quello espresso dalla giuria tecnica. La premiazione avverrà il 20 dicembre.Borse di studio nazionali. Il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato che le famiglie degli studenti beneficiari della borsa di studio nazionale 2018-2019 possono incassare il contributo economico fino al 31 dicembre in qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, comunicando allo sportello di dover ritirare la borsa di studio erogata dal Miur attraverso un “bonifico domiciliato” ed esibendo i codici fiscali e i documenti di identità in corso di validità. Nel sito web all'indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it , nella sezione Borse di Studio 18_19 Iostudio BORSE DI STUDIO, sono pubblicate tutte le informazioni sulla riscossione delle borse di studio per gli studenti minorenni e per gli studenti maggiorenni.