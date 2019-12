Presentata la 18esima edizione di “Ajò a Ippuntare” che si terrà a Usini sabato 14 dicembre

Si è svolta questa mattina presso la Camera di Commercio la conferenza stampa su “Ajò a Ippuntare”, la manifestazione enologica che rinnova l’appuntamento sabato 14 Dicembre.Con la diciottesima edizione Usini apre le porte a chiunque vorrà degustare il vino nuovo in una atmosfera natalizia che avvolge il paese di saperi, sapori, culture e tradizioni.“Per prima cosa devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa nuova edizione di Ajò a Ippuntare. – Ha detto il sindaco di Usini, Antonio Brundu. – Senza dubbio anima di questa manifestazione è stata la Pro Loco guidata da Antonella Masia che, da sempre, hanno lavorato con grande impegno e dedizione portando a casa ottimi risultati. A loro e al Coro di Usini, ideatore della manifestazione devo fare, quindi, i miei complimenti che con il supporto dell’amministrazione comunale, oggi, ci si può vantare di essere promotori di un evento di grande importanza per il nostro territorio. Grazie soprattutto ai produttori delle otto cantine partecipanti. Purtroppo il mal tempo nel mese di maggio ha creato diversi danni ai vignetti, compromettendo la produzione di vino in quantità inferiori rispetto agli anni passati”.Ajò a Ippuntare nasce, infatti, per far conoscere i vini e le peculiarità del territorio, ispirandosi, soprattutto, ai valori dell’accoglienza. Manifestazione che gode del contributo regionale secondo la L.R. 21.4.1955 n. 7 e usufruisce del cofinanziamento ‘’Salude e trigu’’ della Camera di Commercio.“Quest’anno abbiamo deciso di organizzare un programma ricco di eventi. AJò A Ippuntare, infatti, avrà inizio dalla mattina con l’apertura delle cantine in preparazione della festa e con la gara podistica. – Ha spiegato la presidente della Pro Loco di Usini, Antonella Masia. – Mentre l’inaugurazione avverrà nel pomeriggio alle 15.30, momento i cui si darà il via libera al cuore dell’evento con la degustazione del vino rosso e bianco ed anche ad una serie di eventi collaterali quali: mostre ed esposizioni, laboratori didattici di abiti tradizionali, pittura, pasta fatta a mano e dolci tipici. Immancabile la parte folcloristica di Ajò a Ippuntare fra canto e danza con la partecipazione del Coro di Usini, Coro Boghes Noas di Ossi, Gruppo folk Ursinia e la scuola di canto Boghes de Logudoro. Per l’occasione il Gruppo folk San Giorgio ha organizzato la sfilata in costume sardo ed esibizione di balli sardi del mini folk San Giorgio, mini folk tradizioni popolari di Macomer, accademia tradizioni popolari Città di Tempio e San Pietro di Ittiri. Per finire a tarda sera sarà lo spettacolo Cantigos e Ballos a chiudere in bellezza l’evento”.Insomma, un intero paese in movimento per rendere la diciottesima edizione di Ajò a Ippuntare una manifestazione di qualità e soprattutto divertimento, dove, protagonista della manifestazione sarà appunto il vino. Usini è, quindi, pronta a dare il benvenuto a tutti coloro che vorranno vivere una giornata di festa fra culture e tradizioni tenendo in alto il calice di vino per brindare l’arrivo del Natale e l’inizio di un felice anno nuovo.