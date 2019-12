Via le barriere architettoniche. Raccolta firme del Circolo Audax di Fratelli d'Italia di Sassari

Fratelli d'Italia di Sassari, con il Circolo Audax, continua la propria attività di raccolta firme per la campagna di sensibilizzazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche "Salgo anche Io".

Dopo il buon successo della petizione di sabato 7 dicembre scorso in via Pascoli, Fratelli d'Italia di Sassari - Audax rinnova il prossimo appuntamento, con il banchetto presente in Porta S. Antonio sabato 21 dicembre prossimo dalle 10:00 alle 13:00, dove contestualmente alle firme, verranno ascoltate e raccolte le necessità e i bisogni della cittadinanza.