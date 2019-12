Pozzecco: "Questa sera tutti hanno dato il loro contributo"

Il commento di coach Gianmarco Pozzecco: “Sono totalmente d’accordo con Paulius, alla fine abbiamo giocato una buona partita perché due giorni fa abbiamo disputato un match tosto in campionato contro Brindisi e abbiamo dovuto affrontare il viaggio per arrivare qui. Come è normale eravamo stanchi, ma in tutti i casi come ha detto lui nel finale abbiamo controllato la partita con carattere meritando di vincere. Onestamente voglio congratularmi con Lietkabelis e coach Canak perché giocano una bella pallacanestro, tosta e non si arrendono mai. Sono contento, questa sera tutti hanno dato il loro contributo, se noi continuiamo a giocare insieme in questo modo fino alla fine della stagione questa squadra può davvero fare grandi cose”.







Ad aprire la sala stampa è il commento di Paulius Sorokas: “credo che abbiamo giocato un buon primo tempo soprattutto difensivamente che era importante. Il Lietkabelis è una squadra che non si arrende mai e lo sapevamo, abbiamo commesso alcuni errori nel secondo tempo facendoli rientrare in partita. Ma abbiamo mostrato di avere carattere, restando uniti e giocando insieme. Questo è un campo dove è difficile giocare e siamo molto felici per la vittoria”.