Contributi del comune di Porto Torres per la realizzazione di eventi: stanziati 30mila euro

«Abbiamo incrementato le risorse rispetto allo scorso anno – sottolinea l’Assessora alla Cultura, Mara Rassu – riconoscendo lo sforzo e l'impegno di tante associazioni e di tante persone che con passione mettono a disposizione il proprio tempo per valorizzare la città con eventi culturali e sportivi. Sono attività che vanno sostenute quando ci sono le possibilità per farlo, perché è giusto supportare le associazioni che contribuiscono a promuovere eventi popolari e di qualità. Il sostegno dell’amministrazione, inoltre, si manifesta nel corso di tutto l'anno con la concessione gratuita, alle associazioni che ne fanno richiesta, del materiale per la logistica, gazebo, tavoli e sedie, acquistati con denari pubblici. Anche questa è una forma di aiuto, non scontata, attraverso la quale l'amministrazione riconosce la bontà delle iniziative promosse dai cittadini di Porto Torres». La graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri fissati dal Regolamento comunale. L'avviso e la modulistica sono pubblicati nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e Scadenze. Le domande potranno essere depositate all'Ufficio Protocollo del palazzo comunale in Piazza Umberto I, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00 o tramite posta elettronica certificata (comune@pec.comune.porto-torres.ss.it). «I tempi sono stretti, quindi invito tutte le associazioni che hanno promosso manifestazioni nel corso dell'anno ad attivarsi subito per presentare le domande», conclude l’assessora.







Le associazioni promotrici nel corso del 2019 di eventi culturali, artistici, ambientali, sportivi e sociali potranno accedere al programma di erogazione dei contributi approvato dalla Giunta comunale. L'avviso, pubblicato nel sito web, prevede la presentazione delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13 del 19 dicembre. L'Amministrazione ha stanziato un fondo di trentamila euro riservato ad associazioni senza scopo di lucro con sede a Porto Torres.