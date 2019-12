Operazione delle Fiamme Gialle sul litorale di Sassari: elevate sanzioni per oltre 136mila euro

L’operazione, condotta nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria mirate al contrasto del lavoro nero o irregolare, ha permesso ai finanzieri della Sezione Operativa Navale di Alghero di scoprire appalti di lavoro illeciti nel settore della ristorazione lungo il litorale della provincia di Sassari, evidenziando diverse irregolarità nelle assunzioni dei lavoratori.In un caso, una delle aziende controllate è stata sanzionata per aver utilizzato lavoratori in virtù di un contratto di appalto che, dopo accertamenti approfonditi, è risultato non conforme ai parametri di legge. La contestazione è costata al rappresentante legale una sanzione amministrativa pari a 50.000,00 euro. L’esito dell’attività ispettiva è stato, altresì, posto all’attenzione degli Enti previdenziali competenti per il recupero dei contributi dovuti per legge.In un’altra circostanza, grazie all’ausilio delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, l’attenzione è stata rivolta nei confronti di due Società amministrate dalla stessa persona fisica e, anche in questo caso, è emerso un appalto di lavoro non conforme ai requisiti di legge, in quanto una delle due Società, in veste di Cooperativa, appaltava all’altra il proprio personale dipendente, in violazione della normativa in materia di lavoro. Inoltre, in occasione dell’accesso presso l’esercizio commerciale ove operavano le due Società, i militari hanno individuato la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, riscontrando diverse inadempienze in materia di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni nei confronti del personale impiegato. Alle due Società sono state contestate le violazioni in materia di appalto di lavoro non genuino ed elevate sanzioni amministrative per oltre 86.000,00 euro, in quanto la normativa che disciplina lo specifico settore punisce sia l’utilizzatore che il soggetto giuridico che fornisce i lavoratori che, nella circostanza, coincidevano con la medesima persona.