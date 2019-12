Convegno all'ITI Angioy di Sassari sulla famiglia Ardisson, importanti imprenditori fra '800 e '900

Modereranno la serata il prof. Sergio Bibbò e la prof.ssa Laura Lanza. Introduzione e saluti del dirigente scolastico Prof. Luciano Sanna.



Il 16 dicembre 2019 alle ore 17.30, il Corso d'Istruzione per Adulti dell’Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” di Sassari, nell'ambito del progetto Cultur(al) serale, propone un convegno ad ingresso libero dal titolo “La famiglia Ardisson. Un’epopea familiare nella Sassari a cavallo tra due secoli”. Si percorrerà la storia della famiglia di imprenditori, celebri a Sassari per le loro attività commerciali nell'industria olearia, dall'arrivo in Sardegna ai primi dell'800 fino al periodo della massima floridezza aziendale con la gestione del carismatico Francesco Ardisson, a cavallo tra '800 e '900. Le trame della famiglia saranno narrate da due nipoti di Francesco, Paolo Ardisson che racconterà il rapporto della famiglia e dell'azienda con la città di Sassari e Gianfranco Ardisson che, partendo dalla realtà della sua famiglia, analizzerà gli aspetti sociopolitici di una realtà imprenditoriale legata ad un preciso momento storico di trasformazioni. Appuntamento nell'Aula Magna dell'ITI Angioy per dipanare insieme le trame della storia e, attraverso la riscoperta di figure che hanno creato la Sassari odierna, riflettere su dove stia andando la nostra città.Link all’evento su Facebook: https:// www.facebook.com/events/815218688935857/ Sito del Corso d’Istruzione per Adulti dell’ITI Angioy: seraleitiangioy.altervista.org