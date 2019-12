Sassari. Nuova rotatoria in via Verona e senso unico nella ciclabile di via Diaz

Importanti decisioni quelle prese dalla giunta del comune di Sassari nella seduta del 10 dicembre scorso.

Di notevole rilievo, e tutti coloro che sono costretti al passaggio giornaliero lo possono ben capire, è la delibera con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai "Lavori realizzazione della rotatoria 35 – via Rizzeddu, via Verona, via Rockefeller".



Verranno così eliminati i semafori dall'importante incrocio stradale, in favore di una rotatoria che dovrebbe consentire un notevole snellimento del traffico veicolare, spesso bloccato in lunghe file.



Tra le diverse delibere segnaliamo inoltre che in Via Diaz sarà realizzata una pista ciclabile unidirezionale con verso di marcia concorde al senso di marcia veicolare, in sostituzione dell'attuale pista ciclabile bidirezionale. In sostanza si potrà solo salire, consentendo così la riduzione dello spazio occupato da quella attuale.