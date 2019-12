Sassari. Tenta di rubare un paio di scarpe da un noto negozio nella zona industriale, arrestato

Accompagnato in Questura in stato di arresto, il giovane, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattinata il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.

















Ieri sera la Polizia di Stato di Sassari ha arrestato un 39enne sassarese per tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari, durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione al 113, sono intervenuti nella zona industriale, presso una nota rivendita commerciale, per un tentato furto.Infatti il personale addetto alla sicurezza, aveva fermato un uomo con della merce non pagata. I poliziotti intervenuti hanno constatato che il 39enne, dopo aver danneggiato i dispositivi di antitaccheggio, aveva sottratto un paio di scarpe dal valore di 60 euro.Il ragazzo, inizialmente collaborativo, ha successivamente minacciato e colpito con un calcio uno degli operatori di polizia, procurandogli lievi lesioni.