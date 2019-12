Piogge del 25 e 26 novembre, previsti dal comune di Sassari indennizzi per gli agricoltori

La Protezione civile inoltrerà le richieste alla sede territoriale regionale competente.











Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso e la modulistica per la richiesta da parte degli imprenditori agricoli di risarcimento per i danni subiti dal forte maltempo del 25 e 26 novembre.L'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Argea (agenzia per la Gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna) la scheda di segnalazioni danni da calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche, a seguito del maltempo del 25 e 26 novembre, che ha coinvolto il territorio comunale, provocando danni alle colture.Gli interessati potranno presentare domanda di risarcimento via pec a protocollo@pec.comune.sassari.it . In alternativa potranno presentare domanda negli uffici del servizio Protezione civile in via Diego Murgia 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. È necessario allegare copia del documento di identità.