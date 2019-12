Domenica il Sassari calcio Latte Dolce ospita il Muravera

Il Sassari calcio Latte Dolce, a due giornate dal giro di boa di metà stagione e dalla sosta natalizia, resta concentrato su sé stesso e forte delle sue consapevolezze si prepara ad affrontare le ultime due giornate del suo 2019. Un 2019 positivo, che dopo aver raccontato la storia di una scalata arrivata sino alla finale playoff è ripartito alla grande, nel segno di una nuova rincorsa. Rincorsa che ad oggi vale il secondo posto in classifica, in un campionato tosto e infarcito di mine vaganti che rendono il percorso ancora più difficile. E forse proprio per questo affascinante. La prossima tappa del viaggio biancoceleste (domenica ore 15 sull'erba del Vanni Sanna) è un derby tutto sardo, da giocare contro l'insidioso Muravera, formazione che ha dato l'impressione di saper recitare alla perfezione il ruolo di “brutto cliente”. In casa sassarese le regole di ingaggio non cambiano: duro lavoro in settimana, massimo impegno in campo la domenica a caccia della migliore prestazione possibile che possa valere il miglior risultato possibile.



Tony Gianni, centrocampista del Sassari calcio Latte Dolce: «Il momento è sicuramente buono dopo un mese di novembre vissuto un po' sotto tono, non tanto per il gioco espresso e le occasioni create quanto a livello di risultati. Tre sconfitte di fila sono difficili da digerire soprattutto quando sul campo non hai demeritato, ma evidentemente qualcosa abbiamo sbagliato e ora con le ultime due vittorie mandate a referto abbiamo ripreso a correre e speriamo di chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. Credo che il nostro sia un gruppo maturo che ha ancora voglia di divertirsi e di lottare per confermarsi nelle zone alte di classifica. Con il mercato aperto alcune squadre al vertice si sono ulteriormente rinforzate. Noi continuiamo per la nostra strada, forti proprio del nostro gruppo e delle consapevolezze raggiunte nel corso di questa prima parte di stagione. Credo questo sia un segnale importante dato dallo staff e dalla società: significa che abbiamo la loro fiducia e cercheremo sicuramente di dare tutto ciò che abbiamo per arrivare il più in alto possibile. Domenica contro il Muravera sarà un altra battaglia. Affronteremo una squadra in salute che viene da cinque risultati utili consecutivi ed è stata capace di battere squadre come il Trastevere e il Latina. Non sarà facile, ci sarà bisogno di una prestazione importante da parte di tutti. Io però, come sempre del resto, sono certo che chiunque vada in campo darà tutto ciò che ha per ottenere il migliore risultato possibile».