Domani a Sassari la tredicesima edizione del Weekend dei gusti

Il 14 dicembre la prevendita dei carnet sarà disponibile dalle 17 alle 23 negli infopoint. Per info e prenotazioni rivolgersi a Sassari in via Tempio 65, chiamare allo 079/278275 o scrivere ad associazionetaribari@gmail.com.















Carnet, tracolle e bicchieri. Dalle 18 di sabato 14 dicembre all’emiciclo Garibaldi e in piazza Azuni si potrà indossare il kit per affrontare i quattro itinerari nel centro storico del Weekend dei Gusti. Prenderà il via così la tredicesima edizione dell’evento enogastronomico curato da Taribari con il contributo dell’assessorato regionale al Turismo, del progetto Salude e Trigu della Camera di Commercio di Sassari e del Comune di Sassari.Da piazza d’Italia a porta Sant’Antonio, da corso Trinità a via Torre Tonda in 42 postazioni sarà possibile degustare tanti piatti tradizionali e cibi di strada come la zuppa di lenticchie, il croccante sassarese, le fave a ribisari, il pane zichi con pecora bollita, la purpuzza con crostini, la polenta e la salsiccia fresca, il maiale stufato al Cannonau, salsiccia e fagioli, polenta funghi e purpuzza, lo spezzatino con fagioli e patate.All’interno di ciascun itinerario – rosso, arancione, giallo e verde – ognuno potrà scegliere liberamente la sequenza delle tappe. Gli esercizi che hanno aderito sono Sapori e Tradizioni, Menomale che c’è mamma, Vineria Tola, Pizzeria Cocco, Frutta e Verdura dal Mango, Briciola, Panetteria di Rebecca, Bar pasticceria al Duomo, Raggio d’oro, Circolo Gli incredibili, Melamangio, La Divinoteca, Caffè Vittorio Emanuele II, Family Affair, Bar 1.0, Caffé Accademia, Mangio da Nonna, Quod & F.lli Tola, Trattoria Le Due Lanterne, T.D. Lemon, La Bottega, Vineria Tola Bar Leone, Opificio del Tentenna, Panefratteria, Bidda Bar, Caffè Quattropuntozero, Gelateria Tondini, Caffè 1903, Benevà Beer&Burger, Coffee Break, Gusta Vinho’s, Pizzeria da Giò, Antica Caffetteria Trinità, Terzo tempo, Circolo ristretto, Bar del corso, BirrAjò, Bar Ducale, Cafè & Cake e Bar 155.