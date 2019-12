Sassari. Per le festività solo bevande in bicchieri di carta: niente limiti per la musica

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2020 tra la notte del 31 dicembre e il 1 gennaio, è autorizzato il superamento dei limiti di emissione sonore per gli intrattenimenti musicali che si terranno in piazza d'Italia, fino alle 2.









Per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2020, dalle 14 del 31 dicembre 2019 sino alle 8.00 del 1 gennaio 2020, è vietato nell'intero territorio cittadino il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine; i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori su area pubblica, i titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali non potranno somministrare e vendere per asporto su area pubblica qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Sono consentite la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di carta.