Giovedì 19 dicembre è in programma l'Open day dei Licei del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari

Per un sistema scolastico che dalla primaria, passando per le medie, per arrivare ai licei conta oltre mille studenti a dimostrazione della qualità del percorso formativo proposto in questi anni.









Il prossimo giovedì 19 dicembre dalle 17 alle 20 è in programma l'Open day dei Licei del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari. Saranno quattro i percorsi liceali che si presenteranno per il prossimo anno scolastico: il liceo classico tradizionale, il liceo classico europeo, lo scientifico internazionale cinese e lo scientifico sportivo. Per l'Istituto sassarese, condotto del Rettore Stefano Manca, si tratta di un momento importante per far conoscere la propria offerta formativa in una serata dedicata ai futuri allievi e ai loro genitori, dove troveranno spazio le lingue e le lettere classiche, le attività sportive, i laboratori di lingue e il fascino dell’oriente attraverso l’indirizzo cinese.