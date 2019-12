“Balconi & Vetrina di Natale”,in scadenza l'iscrizione al concorso voluto dal comune di Porto Torres

Scadono il 20 dicembre i termini per presentare la richiesta di partecipazione al concorso “Balconi & Vetrine di Nalate”, promosso dall'Amministrazione comunale di Porto Torres per premiare gli allestimenti floreali e luminosi di balconi, finestre, davanzali, terrazze e vetrine visibili dall’esterno. La partecipazione al concorso è libera, gratuita e aperta a tutti. Possono aderire tutti gli abitanti e i commercianti di Porto Torres che hanno abbellito parti esterne della propria abitazione e delle attività commerciali situate nel territorio comunale. Sono previsti dei premi in denaro: al primo classificato andranno duecentocinquanta euro, mentre il secondo e il terzo si aggiudicheranno rispettivamente centocinquanta e cento euro. Il regolamento e la modulistica sono pubblicati nella sezione “Avvisi e Scadenze” nella home page del sito web comunale.