L'Università di Sassari apre le iscrizioni al percorso per ottenere 24 crediti formativi

Per informazioni, rivolgersi agli indirizzi e-mail nlosito@uniss.it e mtspano@uniss.it e, per la parte didattica, a didattica.scienze@uniss.it.





L’Università di Sassari ha aperto le iscrizioni al Percorso formativo 24 CFU per l’anno accademico 2019/2020, finalizzato all’acquisizione dei crediti formativi universitari per l’insegnamento.Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line sul Self studenti Uniss ( https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ) fino alle 12.00 del 20 dicembre 2019.I 24 CFU, di cui al decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, sono uno dei requisiti richiesti per prendere parte ai concorsi pubblici finalizzati al reclutamento dei docenti. Gli ambiti in cui rientrano i 24 crediti formativi sono quattro: Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica dell’Inclusione; Metodologie e Tecnologie Didattiche; Antropologia; Psicologia.Coloro che devono sostenere tutti i 4 esami del Percorso Formativo 24 CFU devono procedere da subito con l'immatricolazione standard (le istruzioni sono illustrate in un apposito tutorial). Tutte le informazioni sono pubblicate sulla pagina dedicata https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/formazione-insegnanti-20192020.Fino alle 13.00 del 20 dicembre, è inoltre possibile presentare all’Università di Sassari domanda di riconoscimento e certificazione dei 24 CFU per insegnanti. Potranno presentare domanda solo coloro i quali abbiano già acquisito tutti i crediti formativi necessari, con gli ultimi in ordine di tempo conseguiti presso l’Università di Sassari.La domanda dovrà essere presentata on line dal sito dell’Università di Sassari, dalla pagina https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do selezionando la voce "segreteria" e successivamente "concorsi di valutazione". A seguire, il candidato dovrà selezionare il concorso "Percorso Formativo 24 CFU Riconoscimento crediti pregressi totali" e procedere nella compilazione dei campi richiesti fino alla conclusione del processo. Durante la procedura sarà richiesto obbligatoriamente l'upload dell'istanza di riconoscimento 24 CFU in formato Excel. Una volta terminata l'iscrizione al Concorso di valutazione, ed inserito l'allegato in formato Excel, si dovrà procedere con l'immatricolazione.