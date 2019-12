Sennori si anima per le festività natalizie con spettacoli, concerti e fuochi d’artificio

Inizia oggi, 17 dicembre, il ricco cartellone di appuntamenti per il “Natale a Sennori”, serie di eventi organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. Il primo appuntamento è per questa sera alle 20,30 al Centro culturale Antonio Pazzola, con l’ottava edizione del Concerto di Natale, eseguito dal “Coro delle voci bianche” e dalla Banda musicale “Città di Sennori”. Si prosegue il 19 dicembre, alle ore 17 con l’Arte dell’intreccio, dimostrazione della lavorazione dei cestini sardi, curata da Giuseppina Macciocu, cui seguirà un laboratorio creativo per bambini. Sempre il 19 dicembre il programma propone, alle ore 20, al Centro culturale Antonio Pazzola, il “Musical Era Natale” con protagonisti i bambini dell’Asd Kickboxing. Venerdì 20 dicembre, sempre al Centro culturale, la Compagnia Estemporada offre una matinée per le scuole materne mettendo in scena “La bella e la bestia”. Sabato 21 dicembre evento clou con “Natale in Carrela”, la notte bianca sennorese organizzata dalla Pro Loco nelle vie Roma, Vittorio Emanuele e Italia, che porterà in strada arte, musica, enogastronomia e mercatini, dalle 19 alle 2. Il 23 dicembre al Centro di aggregazione ci sarà “La festa di Natale”, con giochi e albero di Natale per i bimbi, dalle 15,30 alle 18,30. Il 24 dicembre spazio alla religiosità con la Santa messa nella chiesa di San Basilio Magno, celebrata da monsignor Salvatore Masia. Gli appuntamenti riprendono il 2 gennaio 2020 alle 18 con la Santa messa in onore di San Basilio, cui seguirà la fiaccolata per le vie del paese e, alle 20, lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Sennori dalla ex cava di tufo. Il 4 gennaio all'Auditorium Antonio Pazzola, la Pro Loco organizza “La grande festa del presepe”, con la premiazione del miglior presepe di quartiere realizzato dai residenti. Il cartellone si chiuderà il 6 gennaio nell'oratorio parrocchiale, con la Festa della Befana, organizzata dal Masci, che dalle 16 offrirà giochi e la tradizionale calza con i dolci a tutti i bambini.