Sequestrati all'Aeroporto di Alghero 320 grammi di caviale proveniente dalla Russia

Il prodotto era nascosto all'interno del bagaglio di un cittadino italiano proveniente da Mosca. Dal 1° gennaio 2017 la Guardia di Finanza è l'autorità competente a svolgere i controlli doganali in materia di commercio internazionale della flora e della fauna in via di estinzione, previsti dalla Convenzione di Washington, più comunemente conosciuta come C.I.T.E.S.













Nell’ambito di un controllo congiunto volto a contrastare i traffici illeciti nel settore C.I.T.E.S., i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, e i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero hanno eseguito un sequestro di 320 grammi di caviale, proveniente dalla Russia e sprovvisto di certificazione sanitaria al seguito, in violazione dell’art. 2, comma 3, Legge 07.02.1992, n. 150, che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro.