Oltre 190mila euro stanziati dal comune per la gestione del parco della Solidarietà di Li Punti

SASSARI

Il Settore Ambiente e Verde pubblico ha elaborato il progetto che prevede la manutenzione del verde orizzontale e verticale, oltre che nel parco, anche nelle aiuole vicino all’ingresso nell'area, nella zona verde dell’ex circoscrizione e della Polizia locale e di un’aiuola spartitraffico di fronte. Inoltre dovranno essere curate altre aree verdi del quartiere: una delimitata in alcuni tratti da una recinzione di legno, con panchine e giochi per bambini, tra via Pasella e via Camboni, un'altra tra via Pasella e via Busonera, con erba e una siepe di pittosporo, con impianto di irrigazione automatico e infine quella tra via Manca di Mores e via Mura, con alcuni giochi per bambini.













Scadrà nei primi giorni di gennaio il servizio di custodia e manutenzione del parco della Solidarietà e delle altre aree verdi nel quartiere di Li Punti. Per il nuovo bando, della durata di due anni, la Giunta comunale ha stanziato nei giorni scorsi 191.647,06 euro.