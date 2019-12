Presentato a Cagliari il "CalendEsercito 2020" intitolato “Soldati”

L'edizione di quest’anno, disponibile sia nella versione classica tradizionale "da muro" sia in quella "fotografica", contribuirà a sostenere l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L'Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.















E’ stato presentato questa mattina, nell’auditorium del Convitto Nazionale Statale “Vittorio Emanuele II”, a Cagliari, il "CalendEsercito 2020" intitolato “Soldati”.L’edizione 2020 dell’opera editoriale, è stata illustrata dal Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Brigata Francesco OLLA, alla presenza del Prefetto di Cagliari Dott. Bruno Corda, delle autorità civili e militari dell’Isola, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma ed una numerosa rappresentanza di studenti del Convitto Nazionale Statale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari.Dopo il saluto di benvenuto da parte del Rettore del Convitto Nazionale, Dott. Paolo ROSSETTI, il Generale OLLA ha presentato il calendario della Forza Armata il cui tema di quest’anno è l’identità del Soldato italiano quale fondamentale pilastro dell'Esercito Italiano: “… essere Soldati vuol dire servire in armi la Patria con lealtà e orgoglio, onorare e rafforzare i valori, le tradizioni e le virtù militari, essere fedeli sempre al proprio giuramento, dimostrare coraggio e altruismo, essere pronti a sacrificare la vita per la difesa del nostro Paese e il bene della collettività”. Il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, nel corso del suo intervento, ha inoltre sottolineato che “l’Esercito è un’Istituzione moderna, capace, competente, pronta ed efficiente, basata sull’elemento umano e supportata da moderne tecnologie, elemento cardine del sistema di difesa per la sicurezza interna ed esterna del Paese”.Ulteriore novità dell’edizione 2020, è rappresentata da “Noi Siamo l’Esercito” il calendario fotografico, inserto del CalendEsercito che scandirà i mesi del prossimo anno con dodici scatti e altrettanti valori identitari della Forza Armata.A seguire la consegna simbolica del “CALENSEDESRCITO 2020” ai rappresentanti delle Istituzioni convenute unitamente alle eccellenze sportive di ieri e di oggi della regione Sardegna.La cerimonia di presentazione si è conclusa con un concerto della banda musicale della Brigata “Sassari”.