A.S.D. 152° Brigata "Sassari": per la "Brigata" un anno di successi anche nello sport

Con un argento sullo slancio ed un bronzo sul totale nella categoria 55 kg conquistati dall'atleta urese Leonardo Canu (classe 1999) alle finali dei campionati nazionali assoluti di pesistica olimpionica del 13 dicembre scorso, si chiude positivamente la stagione agonistica 2019 dell'Associazione Dilettantistica Esercito - 152° reggimento fanteria “Sassari”.

Un bilancio di tutto rispetto per gli atleti guidati dal tecnico Salvatore Marras, graduato del 152° reggimento, se si considerano anche i trionfi di Anna Maria Carta (classe 2006), campionessa italiana under 13 di pesistica femminile nella categoria 55 kg, dello stesso Leonardo Canu, campione italiano juniores nella categoria 55 kg ed, infine, dell'atleta Anna Chiara Tilocca (classe 2004) che ha conquistato il titolo italiano under 15 e portato a casa un argento nella finale under 17.

In ambito internazionale, invece, Canu ha partecipato alla Union Cup 2019 in Irlanda piazzandosi al settimo posto, mentre la pesista urese Tilocca ha gareggiato ai campionati europei under 15 in Israele meritando una buona decima posizione.

Da segnalare l'esordio dei 23 atleti del karate i quali, sotto la guida del maestro Gianluca Vadilonga, hanno preso parte alla “Coppa Sardegna” organizzata dal comitato regionale C.S.E.N. lo scorso 15 dicembre al palasport di Uri, conquistando il gradino più alto del podio a squadre per la disciplina del Kumite. Il bottino individuale complessivo è stato di 9 medaglie d’oro, 4 di argento e 9 di bronzo.

Ottimi risultati anche per i giovani del settore calcio che, nell’ambito del progetto “Storia e sport”, ideato e realizzato in collaborazione con l’A.S.D. Torres, partecipano ai campionati F.I.G.C. e “La Nuova Sardegna Cup” organizzati dal C.S.I. con le categorie Micro e Micro-Micro (tecnici Cocco e Dasara), Mini a 6 (tecnici Udassi e Piu) ed esordienti a 9 (tecnici Scanu e Mangatia).

L'ASD Esercito - 152° reggimento fanteria “Sassari”, costituitasi il 1° febbraio scorso, è aperta sia al personale militare sia a quello civile. L'obiettivo è quello di promuovere la pratica di varie discipline sportive con un'attenzione particolare ai più giovani.