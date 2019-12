Pozzecco:"Solo se butti il cuore oltre l’ostacolo riesci in un’impresa del genere"

Il commento a fine gara dei protagonisti della sfida tra Dinamo Banco di Sardegna e Turk Telekom Ankara



T.J. Campbell: “È stata una partita tosta contro un grande avversario, Sassari è partita molto bene, noi siamo stati bravi a non arrenderci ma poi nel finale punto a punto abbiamo sofferto sia la fisicità che il loro gioco, è una sconfitta che brucia”.



Coach Burak Goren: “È stata una partita combattuta fino alla fine, noi non siamo partiti benissimo all’inizio e abbiamo giocato a sprazzi poi nel secondo tempo siamo rientrati bene e abbiamo trovato fiducia. Nel momento in cui la partita si è fatta punto a punto noi non abbiamo trovato le giocate giuste, voglio ringraziare i miei ragazzi, è una sconfitta che fa male”.



Curtis Jerrells: “E’ stata una partita molto tosta tra due squadre molto competitive, la qualità della partita ha dimostrato la qualità delle squadre in campo. Noi non ci siamo disuniti quando abbiamo permesso ad Ankara di rientrare in partita, è una vittoria importantissima. Ho messo dei canestri importanti ma credo che stasera l’apporto di Stefano e Michele ci abbia dato la carica nei momenti difficili, è una bella vittoria di squadra”.



Coach Gianmarco Pozzecco: “Congratulazioni ad Ankara, sia ai giocatori che allo staff, hanno giocato una partita intensa ed efficace, erano avanti 79-70 quindi l’aveva quasi vinta e non ci sarebbe stato nulla da dire. Però non avevano fatto i conti con i nostri ragazzi, dobbiamo tutti essere orgogliosi, partite del genere sono belle da vivere ma faticosissime da giocare, solo se butti il cuore oltre l’ostacolo riesci in un'impresa del genere. Turk Telekom non ha smesso di giocare sul +9 e ha continuato a fare canestro, ogni volta che facevamo canestro noi loro replicavano. Dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi, tutti. Questo pubblico ci aiuta sempre, è estremamente corretto ma altrettanto caloroso, abbiamo la fortuna di avere tifosi esemplari. È stata una bella partita, questi ragazzi sono secondi in campionato e primi in Basketball Champions League, sono fortunato perché usufruisco di questa loro grande voglia anche se poi commettiamo degli errori come nel finale, hanno preso una decisione in campo che poteva costarci ma era scritto che doveva andare bene. Abbiamo recuperato completamente Stefano Gentile, si parla poco di lui a livello nazionale, e poi che dire di Michele Vitali, è un ragazzo straordinario ed è estremamente forte, se riesce a migliorare solo da un punto di vista diventa un campione, oggi ci ha tenuto in partita ed è stato determinante. Sono contento per Curtis Jerrells, ieri in allenamento l’ho visto triste e allora gli ho detto che sarebbe partito in quintetto. Lui mi ha detto di non stravolgere gli equilibri perché la squadra stava vincendo, per me questo suo giudizio ha un valore enorme, è un cambiamento che lui ha voluto fortemente, quando conta ce ne sono pochi come lui. E poi son contento per Dwayne Evans che ha segnato solo due punti in tutta la gara ma nel nel finale ha realizzato il canestro più importante del match”.