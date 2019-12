A Stintino il concerto di Natale con The Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem

A fare da cornice a questi eventi, e sino al 6 gennaio, sarà sempre il presepe a grandezza naturale, La “Betlemme d'Europa”, che si sviluppa lungo il porto Minori, la piazza “Senato”, piazzetta delle vele, lungomare Cristoforo Colombo, piazza Cala d'Oliva e via Asinara. Per chi volesse, inoltre, sino all'Epifania sarà possibile partecipare al contest fotografico su Instragram, organizzato dall'associazione Il Tempo della Memoria, utilizzando l'hashtag #presepestintino2019 e taggando nella foto il profilo @stintinochristmas. Le foto migliori saranno selezionate per far parte dell'archivio fotografico ed esposte la prossima edizione del presepe e riporteranno il nome dell'autore.













Per il decimo anno consecutivo ritorna a Stintino il concerto di Natale. L'appuntamento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, quest'anno avrà come location la chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione e come protagonista uno tra i più prestigiosi cori gospel in attività: The Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem.Lo spettacolo, che prenderà il via alle ore 20, sarà diretto dal maestro Anthony Morgan. Il coro si è esibito già in importanti teatri italiani dall’Auditorium di Roma al Teatro Smeraldo, dallo storico club Blue Note Milano al Teatro Accademia di Conegliano Veneto per arrivare anche alla trasmissione televisiva Scalo 76, trasmessa da Rai 2.Il concerto si inserisce all'interno del cartellone predisposto dall'assessorato comunale alla Cultura, con l'assessora Francesca Demontis, in collaborazione con La Mirò eventi.Lunedì 23 dicembre, dalle 16 alle 18, gli elfi di Babbo Natale aspetteranno i bambini nella biblioteca comunale di piazza dei 45 per giocare con loro. La serata è organizzata in collaborazione con il Circo Mobile.È previsto ancora un appuntamento in musica il 28 dicembre, alle 19, quando al Mut di via Lepanto si esibirà in concerto l'associazione culturale Beata Vergine Assunta Coro Baratz di Villassunta.Al Mut, prima del concerto del Coro Baratz, è prevista la proiezione del documentario La storia di Stintino, realizzato con immagine girate nel periodo che va dal 1990 al 2010. Gli autori dei testi sono i giornalisti Angelo Santoro e Lino Mura, le immagini sono state realizzate da Mauro e Paolo Fancello.