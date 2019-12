Sassari, ritornano al Ceas Lago Baratz gli appuntamenti con laboratori di riciclo

L’incontro, gratuito, è destinato ai bambini con le loro famiglie e agli adulti. Per prenotazioni e informazioni si può scrivere all'indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it, o chiamare i numeri 079533097 e 3476791906.













Sabato 28 dicembre dalle 16 alle 18 il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari, in via dei fenicotteri 25, propone un laboratorio creativo per la realizzazione di decorazioni, piccoli giochi, biglietti e pacchetti regalo, sempre nell'ottica sostenibile di promuovere l'idea che ogni cosa può diventare, con un po' di fantasia e di creatività, invece che un rifiuto, un nuovo oggetto da tenere con sé o da regalare.Con carta, cartone, plastica, alluminio e tanta fantasia, all'insegna del riuso e del riciclo, si trasformeranno materiali di scarto in graziosi oggetti o semplici giocattoli. Sarà un modo per stare insieme ancora una volta, per divertirsi e salutare il 2019 che ha visto, proprio al Ceas, tantissime iniziative di sensibilizzazione ambientale molto partecipate.