Anas, proseguono i lavori di ammodernamento sulla ss 131 a Torralba

I lavori sono inseriti nell’ambito degli interventi per l’eliminazione dei nodi critici della statale 131, tra il km 108,300 e il km 209,500, suddivisi in tre lotti del valore ciascuno di 35 milioni di euro, con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza della principale arteria dell’Isola. Prevedono puntuali interventi di allargamento e sistemazione della strada, l’eliminazione delle intersezioni a raso e la realizzazione di apposite strade complanari che evitino l’accesso diretto dalle proprietà private.













Proseguono i lavori di ammodernamento della strada statale 131 “di Carlo Felice” in corso tra il km 173,400 e il km 177,400, nel territorio di Torralba, in provincia di Sassari. Gli interventi, del valore di oltre 3 milioni di euro, sono compresi nell’ambito dei lavori del lotto 3 per l’eliminazione dei nodi critici.Le lavorazioni si sono concluse sulla carreggiata in direzione Sassari e hanno riguardato la realizzazione della nuova stazione idraulica delle acque di piattaforma, l’allargamento della sede stradale, la messa in sicurezza delle scarpate (anche con l’istallazione di una rete para massi) e la parziale nuova pavimentazione.Da questa mattina i medesimi interventi sono stati avviati nella carreggiata in direzione Cagliari, con la deviazione della circolazione sulla carreggiata in direzione opposta, allestita a doppio senso di marcia. La conclusione delle limitazioni è prevista per maggio 2020.