Tragedia a Sassari. Giovane donna precipita dal balcone dove stava sistemando i panni

Tragedia questa mattina in pieno centro a Sassari. Una ragazza di 25anni J. C., è caduta dal balcone dove era intenta a sistemare i panni. Per ragioni in corso di accertamento la giovane si sarebbe sporta troppo verso il vuoto, perdendo così l'equilibrio e precipitando dal secondo piano di un edificio in vicolo Marini.

La donna sarebbe morta sul colpo e il personale medico del 118 accorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.